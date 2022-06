Barzaghi: «Lukaku, Inter brava a fortunata con nuova proprietà del Chelsea»

Barzaghi in collegamento con gli studi di Sky Sport dalla sede dell’Inter, ha espresso un suo parere riguardo la trattativa che ha riportato Romelu Lukaku all’Inter

IL RITORNO – Matteo Barzaghi spiega come sia stata brava e fortunata l’Inter a trattare il ritorno di Lukaku approfittando soprattutto del cambio di proprietà, ma anche dirigenziale: «Fosse rimasta la vecchia proprietà al Chelsea, compreso la dirigenza, sarebbe stato molto più difficile arrivare al ritorno di Romelu Lukaku. Con Marina Granovskaia sarebbe stato più difficile perché l’anno scorso fu lei stessa a trattare il belga per 115 milioni per cui questo capolavoro di affare sportivo ed economico da parte della dirigenza nerazzurra, sicuramente c’è stato anche questo pizzico di fortuna».