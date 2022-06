Lecce pronto per il Trentino: 3 match per scaldare i motori in vista dell’Inter

Il Lecce sta già svolendo il pre-ritiro estivo in Salento prima del trasferimento a Folgaria, in Trentino Alto Adige. I pugliesi, primi avversari dell’Inter nella nuova stagione di Serie A (vedi calendario), hanno già in calendario tre amichevole per scaldare i motori

TRASFERIMENTO – Il Lecce di Marco Baroni, neopromosso in Serie A, già alla prima giornata dovrà affrontare lo scoglio Inter allo stadio di Via del Mare. Intanto i salentini stanno già svolgendo il pre-ritiro in sede mentre giovedì 30 giugno si trasferiranno in Trentino Alto Adige dove sono già state programmate tre amichevoli per iniziare a scaldare i motori in vista del weekend del 13/14 agosto. La prima partita sarà quella contro il Postal Calcio in data 5 luglio alle ore 17.00. Seguiranno poi, il 9 e 13 luglio, le sfide con il Rovereto (ore 17.00 a Rovereto) e VLF Bochum (ore 17.30 a Bressanone). L’Inter invece si ritroverà mercoledì 6 luglio ad Appiano Gentile.