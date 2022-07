Barzaghi: «Lugano-Inter? Lukaku uomo squadra. In quattro da rivedere»

Ieri l’Inter ha giocato e vinto contro il Lugano in amichevole (vedi highlights). Tanti nuovi acquisti in campo, alcuni da rivedere nella prestazione. Così Barzaghi anche su Lukaku

DA RIVEDERE − In collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, Matteo Barzaghi ha commentato la prestazioni di alcuni giocatori dell’Inter: «Romelu Lukaku uomo squadra e lo sta dimostrando. In partita chiamava i compagni, li incitava, gli spiegava come farsi lanciare e ricevere palla. Da rivedere invece Henrikh Mkhitaryan ancora alle prese con qualche acciacco dopo il problema con la Roma e anche André Onana che ha avuto dei problemi e durante il gol poteva dare di più. Neanche i due esterni Raoul Bellanova e Robin Gosens hanno brillato».