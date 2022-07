Bremer-Inter, l’affare si complica: irrompe la Juventus che ha un jolly − SM

Sembra complicarsi la pista Bremer-Inter. Nonostante l’accordo con il giocatore, manca ancora quello con il Torino. C’è l’ingresso in scena forte della Juventus che ha una carta da giocare

IRRUZIONE − Claudio Raimondi, dagli studi di Sport Mediaset, aggiorna sulla situazione Bremer: «Gleison Bremer si complica la pista per per quanto riguarda l’Inter. I nerazzurri hanno sì l’accordo da tempo con il giocatore ma non quello con il Torino che continua a chiedere più di 40 milioni di euro. Occhio però alla forte irruzione della Juventus. I bianconeri vorrebbero puntare sul brasiliano per il dopo Matthijs de Ligt. A tal proposito stanno avvenendo dei contatti costanti fra Juventus e Torino. La Vecchia Signora ha peraltro una carta importante: Federico Gatti. L’ex Frosinone può essere inserito nella trattativa, già i granata lo avevano cercato fortemente prima che lui andasse alla Juventus».