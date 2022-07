De Vrij in uscita dall’Inter? Lo richiede una big di Serie A. Lo scenario − SM

In casa Inter, tiene banco il capitolo difesa. Oltre al gettonatissimo Skriniar, occhio ai rumors legati a de Vrij. Una squadra di Serie A lo ha richiesto ma c’è una difficoltà

Stefan de Vrij è richiesto dal suo ex allenatore Luciano Spalletti al Napoli. A riportarlo i colleghi di Sport Mediaset. Oltre alla questione Milan Skriniar (vedi articolo), in casa Inter la rivoluzione in difesa potrebbe non fermarsi. Il Napoli è ormai prossimo a salutare Kalidou Koulibaly che dovrebbe trasferirsi, a meno di clamorose sorprese, al Chelsea in Inghilterra. Spalletti conosce molto bene de Vrij avendolo allenato all’Inter durante la sua ultima stagione nel 2018/19. C’è una difficoltà: il Napoli non va oltre i dieci milioni di euro. Il giocatore andrà in scadenza il prossimo 30 giugno 2023.