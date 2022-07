Mauro: «Skriniar? Marotta ha ragione. Fossi Dybala non andrei all’Inter»

Massimo Mauro, in collegamento su Tutti Convocati a Radio 24, si è espresso sul mercato dell’Inter e in particolare sui nomi di Skriniar e Dybala. In merito allo slovacco, riprende le parole di Marotta di qualche settimana fa (vedi articolo)

MOVIMENTI NERAZZURRI − Le parole di Mauro su Skriniar e il futuro di Dybala: «Per l’Inter, Milan Skriniar diventa difficile da sostituire però il ragionamento di Beppe Marotta secondo me ha senso. È più facile sostituire un difensore che un attaccante. Dybala? In questa fase con gli attaccanti che ha l’Inter fossi Dybala me ne andrei da un’altra parte. Se se ne andassero in due allora sì ma ad oggi no. Io lo vedrei bene alla Roma, con Tammy Abraham e Lorenzo Pellegrini sarebbe fantastico. José Mourinho è l’allenatore giusto per ridare la giusta cattiveria al giocatore».