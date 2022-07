Pardo: «Dybala all’Inter solo se partono in due. Non sarebbe accolto da re»

Il futuro di Dybala rimane ancora tutto da scrivere. Il giocatore è al momento senza una squadra e si sta allenando da solo con un preparatore atletico. Oltre all’Inter, Pardo cita altre opzioni

A MILANO NON RE − Secondo Pierluigi Pardo, Dybala dovrebbe scegliere una piazza che non sia Inter o Milan: «Per Paulo Dybala, l’Inter la consideriamo in pole perché c’è un rapporto importante con Beppe Marotta e per la forza economica dell’Inter. Ma credo che se arriverà Dybala ne partirebbero due. A Roma e Napoli sarebbe accolto da re, all’Inter o al Milan da semplice giocatore importante. José Mourinho può essere l’allenatore giusto per lui per ritrovarsi anche mentalmente». Il giornalista ha parlato durante un collegamento su Tutti Convocati, trasmissione di Radio 24.