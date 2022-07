Skriniar al PSG, c’è l’accordo con l’Inter: a ore la chiusura. In Francia sicuri

In Francia danno per quasi fatto l’affare Skriniar-PSG. Il club parigino avrebbe trovato l’accordo con l’Inter per il forte difensore slovacco. Chiusura addirittura entro 72 ore

CHIUSURA − Milan Skriniar al PSG quasi fatta! A riportarlo è il noto quotidiano francese l’Equipe, secondo cui Inter e PSG avrebbero trovato la quadra vincente nella giornata di ieri. Summit a Milano tra gli intermediari della trattativa durante il quale il PSG ha alzato l’offerta all’Inter fino a 65 milioni di euro complessivi compresi i bonus: ovvero 60 più cinque. La fumata bianca è attesa entro 72 ore in modo tale che Galtier possa già avere il giocatore in vista della tournee in Giappone (partenza programmata per sabato 16). Decisiva anche la volontà del giocatore che avrebbe rifiutato il Chelsea.