Sabatini: «Calciatori come Dybala hanno fatto male i loro calcoli. Ora…»

Sandro Sabatini ha parlato dei grandi giocatori come Paulo Dybala, nel mirino anche dell’Inter, attualmente ancora svincolati.

PARAMETRI ZERO – Queste le parole da parte di Sandro Sabatini su Radio Sportiva nel corso della trasmissione Microfono Aperto. «Parametri zero? Ora tanti, se tornassero indietro, accetterebbero le offerte delle proprie squadre. Sono tanti i giocatori ancora svincolati. Calciatori come Dybala, Bernardeschi, Belotti tra gli altri, hanno fatto male i loro calcoli».