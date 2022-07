VIDEO – Lugano-Inter 1-4, gol e highlights della partita amichevole

Lugano-Inter è finita 1-4, prima amichevole della squadra di Inzaghi nel precampionato della stagione 2022-2023: ecco il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Cornaredo.



IN SCIOLTEZZA – Lugano-Inter 1-4 nella prima amichevole precampionato. L’esordio stagionale dell’Inter è una facile vittoria nel Canton Ticino. A Lugano bastano due minuti e mezzo alla squadra di Simone Inzaghi per sbloccare il risultato: angolo dalla destra e bello stacco del solissimo Danilo D’Ambrosio a centro area. Il difensore sigla il primo gol stagionale, proprio come era successo un anno fa sempre contro il Lugano. Reazione svizzera, con Samir Handanovic chiamato a evitare il pari su destro deviato di Zan Celar. Al 16′ orrore della difesa elvetica, svirgola il portiere Amir Saipi su giocata da dietro e Lautaro Martinez a porta vuota ringrazia per lo 0-2. Handanovic nega ancora il gol al Lugano, respingendo una deviazione ravvicinata di Maren Haile-Selassie. Splendido il terzo centro dell’Inter, con Joaquin Correa (nella ripresa da trequartista inizialmente) che supera un difensore del Lugano in tunnel e in diagonale firma il tris. Al 73′ Correa si traveste da uomo assist, dalla destra su rinvio di André Onana salta un avversario e crossa basso per il destro sotto la traversa di Lautaro Martinez. Il Toro inizia la stagione con una doppietta. Una dormita difensiva all’82’, con annesso rimpallo sfortunato, permette ad Alessandro Casciato di toccare in rete. Ma è soltanto il punto della bandiera e non cambia la storia del match.

Di seguito il video con la sintesi di Lugano-Inter dal canale ufficiale YouTube della società.