Barzaghi: “Lautaro Martinez, Inter chiara! Brozovic, speranza per Parma”

Inter-Sampdoria si è conclusa con la vittoria dei nerazzurri che vanno dunque a -6 dalla Juventus prima in classifica. Marco Barzaghi – intervenuto nel corso della diretta di “Pressing Serie A” – parla della buona prova dell’argentino ma anche dei tempi di recupero di Brozovic, Vecino e Sensi. Di seguito le sue dichiarazioni

SVOLTA – Inter-Sampdoria ha segnato il ritorno al gol di Lautaro Martinez. Secondo Marco Barzaghi, il cambiamento non è casuale: «Qualcosa è cambiato ultimamente anche perché il Barcellona non ha la possibilità economica per accontentare la richiesta dell’Inter. In questo momento la distanza tra le parti è molto ampia. 70 milioni di euro più Junior Firpo è stata l’ultima offerta rifiutata dall’Inter. In Catalogna stanno un po’ mollando e si punta di più sul ritorno di Neymar. Al momento l’Inter è stata chiara con Lautaro: finché non c’è offerta congrua togliti dalla testa di poter andare via. E i risultati stasera si sono visti».

INFORTUNATI – L’Inter spera di poter recuperare quanto prima Marcelo Brozovic, Matias Vecino e Stefano Sensi. Barzaghi fa il punto sui tre infortunati: «Brozovic è quello che dovrebbe recuperare prima, per lui è solo un risentimento muscolare e si spera che possa recuperare già domenica a Parma. Per Vecino si parla di dieci giorni o due settimane mentre per Sensi si parla di un mese».