FOTO – Bastoni, gioia dopo Inter-Sampdoria: “Ritorno a casa e vittoria!”

Condividi questo articolo

Alessandro Bastoni esplode di gioia dopo Inter-Sampdoria. Per il difensore classe 1999 un’altra prova di sostanza e maturità. Da festeggiare non c’è solo la vittoria, ma anche il ritorno a San Siro dopo l’ultima volta (Inter-Ludogorest del 27 febbraio scorso).

RITORNO – Alessandro Bastoni parte ancora una volta titolare, e contro la Sampdoria festeggia la presenza numero 19 con l’Inter. Proprio contro i doriani, all’andata, il difensore 20enne aveva esordito in nerazzurro, mettendo in mostra tutte le qualità per le quali Antonio Conte stravede per lui. Ora Bastoni è un punto fisso della retroguardia nerazzurra, tanto da aver scalzato un mammasantissima come Diego Godin nelle rotazioni difensive. La gara contro la Sampdoria sancisce il ritorno a San Siro per l’Inter, che non disputava una gara in casa dal 27 febbraio scorso, in Europa League contro il Ludogorets. Altro ricorso storico per Bastoni, che proprio in quell’occasione esordì nelle competizioni europee. La sua prova contro i blucerchiati non presenta sbavature, e anzi diventa l’ennesima occasione per apprezzare anche le sue doti in fase di costruzioni. Dopo la partita, il difensore classe 1999 esprime tutta la sua felicità attraverso i social: “Ritorno a casa e alla vittoria! Grandi ragazzi! Ora testa a mercoledì 💪🏻⚫️🔵 #ForzaInter #InterSampdoria #SerieA”.