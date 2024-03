Barzaghi: «Inter ad Oaktree? Non credo! Obiettivo è altro»

Si presta attenzione alla situazione societaria dell’Inter, con Zhang che tratta con Oaktree per il rifinanziamento del debito. Marco Barzaghi, su Radio Radio, parla degli scenari

OBIETTIVO – Queste le considerazioni di Barzaghi: «Questa situazione è della famiglia Zhang e di Suning, è un prestito che non riguarda direttamente l’Inter anche se in pegno ci sono le sue quote. A discapito delle voci che abbiamo letto io non credo che Oaktree abbia alcun interesse di prendere l’Inter. E anche se avesse un compratore dovrebbe corrispondere la differenza a Suning, non mi sembra dal punto di vista economico un’operazione che abbia un senso strategico. L’obiettivo è cercare di aumentare il valore del club con il progetto stadio e poi cercare un’offerta, che ancora non è arrivata, che si avvicini alla richiesta di Steven Zhang che è di 1,3 miliardi»