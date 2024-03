Stankovic: «Sampdoria ora in ripresa! Ci aspettano nove finali»

Filip Stankovic, protagonista con la Sampdoria in Serie B, in un’intervista su Sky Sport ha parlato della sua stagione in blucerchiato in prestito dall’Inter.

IN RIPRESA – Filip Stankovic tira le prime somme del campionato: «Personalmente la mia stagione è iniziata male, però grazie all’aiuto del mister e della mia famiglia ora sono riuscito a superare quella fase. Come squadra ne stiamo uscendo, ci aspettano nove finali di campionati, sono pronto a tutto. Sogno la Serie A? Certo! Ma intanto si sta bene in zona playoff».