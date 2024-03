Biasin: «Bisseck giocatore completo! Inzaghi mi dice una cosa»

Bisseck è una delle tante note liete dell’Inter di questa stagione. Fabrizio Biasin, su Radio Sportiva, ha parlato così del difensore tedesco

SORPRESO – Queste le considerazioni di Biasin: «Bisseck mi ha sorpreso tanto. Io a novembre pensavo che sarebbe andato in prestito a gennaio, perché non lo vedevamo in campo e nelle apparizioni era sembrato timido rispetto ai compagni di squadra. In realtà Inzaghi lo ha messo al momento giusto, lo ha messo in campo quando è servito e si intravede un giocatore completo. Per me può fare il terzo (di difesa, ndr) o il quinto. E se dovessero squalificare Acerbi lo vedrei anche come centrale. Il suo allenatore mi dice che è sorpreso del suo rendimento e fa parte del gruppo dei suoi titolari».