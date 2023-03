Baroni: «Contro l’Inter penalizzati dagli episodi! Giocato alti…»

Marco Baroni in conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Torino in programma domani alle 12:30 è tornato a parlare della sconfitta di Milano contro l’Inter.

I PARTICOLARI – Baroni è tornato a parlare della sconfitta contro l’Inter: «Non sono d’accordo nella misura in cui la squadra ha maturato una consistenza sia fisica che mentale notevole. Nelle ultime uscite ci hanno penalizzato gli episodi, che fanno la differenza. La nostra grande attenzione in questo momento deve essere rivolta alla gestione dei particolari. Blin e Oudin hanno fatto bene a Milano, sono dei giocatori che per noi sono una risorsa importante. Contro l’Inter abbiamo deciso di fare una partita molto alti contro l’Inter. La squadra secondo me è mancata in qualche corsa indietro perché loro sulla transizione è la squadra più forte e lo dimostrano i dati».