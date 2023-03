Juventus-Inter Women 1-0 al 45′: nerazzurre vicine al pareggio!

Juventus-Inter Women per la semifinale di ritorno di Coppa Italia Femminile allo Juventus Training Center di Vinovo (TO). Le interiste chiudono il primo tempo sul risultato di svantaggio di 1-0. Il gol subito al 2′ compromette una gara comunque ben approcciata. Di seguito il report del primo tempo di Juventus-Inter Women.

NB: Segui Juventus-Inter Women grazie alla cronaca testuale di Inter-News.it (qui il LIVE).

PRIMO TEMPO – I primi 45′ di Juventus-Inter Women iniziano subito forte per la squadra di casa. Le bianconere, infatti, segnano il gol del vantaggio già al 2′ con il colpo di testa di Sara Björk Gunnarsdóttir. L’Inter Women prova immediatamente a recuperare il risultato ma la difesa juventina non concede spazi e sfrutta ogni occasione per ripartire. È così che la Juventus al 18′ si avvicina pericolosamente al raddoppio al 18′ ma trova l’opposizione di Alessia Piazza sul tiro di Lineth Beerensteyn. L’intervento preciso dell’estremo difensore nerazzurro risulta determinante anche al 27′, quando la centrocampista bianconera si rende ancora pericolosa. L’Inter Women tenta di reagire alla pressione juventina e sfiora di pochissimo il pareggio. Prima, al 34′, Beatrice Merlo riceve da Tabitha Chawinga e calcia di pochissimo fuori, anche per via di una deviazione. Poi, al 35′, sul calcio d’angolo che deriva dall’azione precedente, Van der Gragt colpisce di testa ancora sul fondo. Il primo tempo di Inter-Juventus Women si chiude sull’1-0.

Juventus- Inter Women – Tabellino

1 JUVENTUS – INTER 0

Marcatrici: Gunnarsdóttir (J) al 2′.

Juventus Women (4-3-3): 16 Peyraud Magnin; 3 Gama, 71 Lenzini, 32 Sembrant, 23 Salvai; 2 Pedersen, 77 Gunnarsdottir; 11 Bonansea, 15 Grosso, 18 Beerensteyn; 10 Girelli.

A disposizione: 1 Aprile, 38 Forcinella, 6 Nystrom, 9 Cantore, 20 Simon, 27 Schatzer, 29 Pfattner, 33 Duljan.

Coach: Joseph Montemurro.

Inter Women: 12 Piazza; 3 Van der Gragt, 19 Alborghetti, 17 Fördős; 25 Thøgersen, 34 Mihashi, 20 Simonetti, 13 Merlo; 11 Chawinga, 9 Polli, 18 Pandini.

A disposizione: 1 Gilardi, 5 Karchouni, 6 Santi, 7 Marinelli, 27 Csiszar, 29 Kristjánsdóttir, 31 Lång, 33 Ajara, 35 Calegari.

Coach: Rita Guarino.

Arbitro: Francesco Carrione della sezione di Castellammare di Stabia). Assistenti: Lencioni-Munerati. Quarto Ufficiale: Mirabella.

NOTE – Ammonizione: Lenzini (J) al 40′. Recupero: 1′ (PT).