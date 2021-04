Barone: «Inter, Juventus e Milan? Posizione della Fiorentina su sanzioni»

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”, nel corso del pre partita di Fiorentina-Juventus, ha parlato del progetto Super Lega

OCCASIONE – Joe Barone parla così a proposito del progetto Super Lega: «Super Lega? Una sorpresa per il calcio europeo. La Fiorentina, con il nostro proprietario e presidente, ha preso una posizione: ci vuole, per iscritto, dalle tre squadre, ma anche da chi ci sta pensando, una rinuncia al progetto. Il calcio italiano deve crescere all’interno della Lega nazionale. La rivalità è accresciuta dal campionato domestico. I temi in Lega sono totalmente diversi, abbiamo preso posizione con altre 7 squadre, vogliamo un cambiamento, una riforma del calcio. Una riforma dei campionati domestici, bisogna parlare dei procuratori e del Salary Cap. Stiamo parlando di squadre con tanti debiti, monti ingaggi altissimi e con entrate superiori rispetto al calcio italiano. Ci vuole un reset».