Di Marzio: «Futuro Conte? Il tecnico vuole chiarezza. Zhang decisivo»

Gianluca Di Marzio , presente negli studi di “Sky Sport”, ha fatto il punto sul futuro di Conte. Di seguito le dichiarazioni del giornalista

FUTURO – Il futuro di Conte è ancora legato all’Inter? Gianluca Di Marzio fa il punto della situazione: «Se l’anno scorso da certe parole, certe frecciate, si poteva pensare a suoi capricci magari per situazioni legate al mercato, il tecnico adesso desideri chiarezza. Anche Marotta ed Ausilio non conoscono i progetti della proprietà. Vogliono sapere cosa farà Zhang. In questo momento c’è immobilismo all’interno dell’Inter, che il tecnico vuole scalfire. Vuole cercare di capire la strada del futuro».