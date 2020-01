Barella: “Basket mia seconda passione. Lebron James idolo e ispirazione”

Barella è l’ospite del primo episodio di Unboxing, il nuovo format prodotto da Inter Media House per “Inter TV”. Il centrocampista dell’Inter, dopo aver parlato del traguardo Italia, svela la sua seconda passione e il suo idolo nonché ispirazione. Di seguito le sue dichiarazioni

SECONDA PASSIONE – Nicolò Barella vive di calcio, ma il suo idolo gioca a basket: «Il basket? La mia seconda passione dopo il calcio. Tutta la mia famiglia gioca più a basket che a calcio, quindi mi hanno contagiato. Il mio idolo è Lebron James, sembra strano per un giocatore di calcio che il suo idolo sia un giocatore di basket, ma non solo per il giocatore ma anche per la persona».

ISPIRAZIONE – Barella svela che Lebron James non è solo un idolo ma una vera e propria ispirazione: «Che squadra tifo? Io sono lebroniano, quindi dove va lui si tifa. Ho chiamato anche il mio cane Lebron. Cosa mi piace di lui? Ho letto e studiato bene la sua storia, le difficoltà che ha avuto. Mi piace anche perché insieme a Michael Jordan è uno dei più grandi di sempre. Lo stimo tantissimo come persona. Guardando lui ho avuto molti stimoli, quindi ho apprezzato molto questo».

