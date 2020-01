Politano, Inter-Milan sempre in contatto: decisa la formula. Le ultime – Sky

Politano è entrato prepotentemente nel mirino del Milan (QUI l’apertura di Marotta). L’esterno dell’Inter ha già dato il suo ok (vedi articolo), ora tocca ai due club trovare un accordo. Secondo quanto rivelato dal Fabrizio Romano su “Sky Sport 24”, la dirigenza nerazzurra ha posto un paletto ben chiaro. Di seguito le sue dichiarazioni

AL LAVORO – Matteo Politano ha detto sì al Milan, che ora prova a trovare un accordo con l’Inter. Secondo Fabrizio Romano, servirà pazienza: «Si sta andando avanti, ci vorrà pazienza. E’ appena iniziata questa trattativa. Il Milan cerca un esterno in più e lui Politano ha dato il suo ok dato che all’Inter non riesce a trovare spazio. Ieri c’è stato un incontro tra l’agente del giocatore e la dirigenza rossonera. Ora devono trovare l’accordo Inter e Milan che sono in continuo contatto. Si sta andando avanti. L’Inter però non vuole cederlo con la formula del prestito ma solo a titolo definitivo, con l’obiettivo di incassare almeno 25 milioni. Si continuerà a trattare nelle prossime ore».