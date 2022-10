Barcellona, Xavi le prova tutte! Squadra al Camp Nou per ‘gufare’ l’Inter – TS

Xavi convoca il Barcellona al Camp Nou per una decisione che – secondo il collega Stefano Pasquino su Tuttosport -, non ha precedenti. Il tecnico spagnolo le prova tutte, così oggi pomeriggio si piazzerà davanti la TV insieme alla squadra sperando in un risultato negativo dell’Inter.

CONTRO L’INTER – Non avendo battuto l’Inter in nessuna delle due sfide di UEFA Champions League, Xavi allora proverà a “gufare” i nerazzurri impegnati oggi a San Siro contro il Viktoria Plzen. Con una decisione che non ha precedenti, Xavi ha infatti convocato la squadra allo stadio per l’orario della partita. Non per gustarsi lo spettacolo, ma piuttosto per tifare che i nerazzurri vadano clamorosamente in testa coda. Un modo alquanto singolare, quello dell’allenatore blaugrana, per approcciare la gara contro il Bayern Monaco che comunque costringe il Barcellona a vincere, a meno di un disastro totale da parte dell’Inter.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino