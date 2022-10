Inter, tre opzioni per il ritiro durante i Mondiali: ecco il programma – CdS

L’Inter, nel corso della sosta obbligata per i Mondiali in Qatar, andrà in ritiro. Per la location, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, tre possibilità.

RITIRO – L’Inter, nei prossimi giorni, sceglierà la location per il ritiro della squadra per la sosta per il Mondiale in Qatar. L’idea del club, come riferisce il Corriere dello Sport, è quella di allenarsi in un clima caldo e disputare qualche amichevole. Sembrava che la location potesse essere l’Arabia Saudita a Riad, luogo in cui i nerazzurri affronteranno il Milan in Supercoppa, ma l’accordo, secondo il quotidiano, è saltato. Le tre opzioni sul tavolo dell’Inter sono: Turchia, Malta ed una località nel sud della Spagna. La scelta, spiega il quotidiano, verrà fatta in base alle strutture messe a disposizione e le amichevoli che potrebbero essere organizzate.

Fonte: Corriere dello Sport – P. Gua