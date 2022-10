Piccinini: «Inter, differenza tecnica col Viktoria Plzen! Ecco le insidie»

Sandro Piccinini, all’interno della preview di Inter-Viktoria Plzen su Prime Video, ha parlato del match e delle possibilità della squadra di Inzaghi

OCCASIONE – Queste le parole di Piccinini: «La chiave per l’Inter è mantenere il vantaggio sul Barcellona. Tutti dicono che i nerazzurri debbano vincere a tutti i costi, però l’importante è che mantenga i tre punti di vantaggio sui blaugrana. Certo, le partite non sono in contemporanea, però l’importante è mantenere il vantaggio. Quindi se l’Inter vince pratica chiusa, in caso di risultato “negativo” può sempre sperare in un risultato non buono della squadra di Xavi. L’Inter deve vincere la partita, è alla sua portata. Il Viktoria Plzen è a 0 punti ed è già eliminato, non può neanche sperare nell’Europa League. C’è differenza tecnica notevole, l’appoggio del pubblico ed il momento è positivo. I favori del pronostico sono molto evidenti».

INSIDIE – Piccinini parla delle possibili insidie del match: «La partita nasconde insidie: il Viktoria Plzen non ha nulla da perdere. E soprattutto questa è una vetrina importante per molti calciatori che sperano di trovare ingaggi in futuro in altri campionati. La squadra ceca è prima in campionato, davanti allo Slavia Praga. Ha personalità e vorrà fare bella figura. In questo scenario è l’Inter ad aver tutto da perdere. Ma, come detto, la differenza tecnica è notevole».