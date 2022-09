Barcellona devastante: Viktoria Plzen demolito! Cechi ultimi come l’Inter

Il Barcellona ha strapazzato il Viktoria Plzen per 5-1. Devastante prestazione dei blaugrana che non sbagliano la prima in Champions League. L’Inter affronterà la squadra ceca alla seconda giornata

FESTA DEL GOL − Il Barcellona imita il Bayern Monaco contro l’Inter ma molto più in grande. Al Camp Nou contro il Viktoria Plzen è festa del gol. Termina 5-1. Match senza storia già nel primo tempo chiuso 3-1 con la rete di Kessié e la doppietta di Lewandowski. Inutile il momentaneo 1-2 firmato da Sykora. Nella ripresa, i blaugrana non smettono di premere. Tra il 67′ e il 71′ calano prima il poker e poi la manita ancora con Lewandowski e Ferran Torres. Barcellona primo nel gruppo C di Champions League insieme al Bayern Monaco. Cechi ultimi insieme all’Inter.