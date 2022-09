Statistiche Inter-Bayern Monaco: possesso bavarese e dominio in attacco

Statistiche Inter-Bayern Monaco: i nerazzurri di Inzaghi vengono sconfitti dai bavaresi a San Siro per 0-2. Questi i dati numerici del match.

STATISTICHE INTER-BAYERN MONACO – L’Inter perde in casa contro il Bayern Monaco con il punteggio di 0-2. Decisivo Leroy Sané che firma la prima rete e propizia l’autogol di Danilo D’Ambrosio nella ripresa. Il possesso palla è in favore degli ospiti con il 56%. Gli uomini allenati da Julian Nagelsmann creano moltissimo in fase offensiva e concludono ben 21 volte, contro le 9 dei nerazzurri. Sono 11 i tiri nello specchio della porta per i tedeschi, soltanto 2 quelli dei padroni di casa.

ALTRI DATI – La squadra di Simone Inzaghi batte 5 calci d’angolo, sono 3 quelli degli avversari. I meneghini sono fermati ben 4 volte in fuorigioco dalla terna arbitrale, solo 1 i bavaresi. Partita poco fallosa che si conclude con 9 infrazioni commesse a 11.

Questi i dati numerici che riassumono il match. L’Inter rimane ferma a 0 punti in classifica dopo 1 turno di Champions League, con 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.