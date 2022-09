Inter-Bayern Monaco 0-2, il tabellino della partita di Champions League

Inter-Bayern Monaco è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-2: questo il tabellino della partita valida per la prima giornata del Gruppo C di Champions League 2021-2022.

LA SOLITA STORIA – Un’Inter di una mediocrità disarmante non crolla nemmeno sul piano della prestazione, ma dimostra di non essere all’altezza delle grandi d’Europa. Il Bayern Monaco, di un’altra categoria, deve faticare solo pochi minuti per vincere 0-2, come successo al Real Madrid e al Liverpool l’anno scorso. Leroy Sané fa quello che vuole, segna un gol e causa l’autorete di Danilo D’Ambrosio. Discreto il debutto di André Onana, nonostante un errore che poteva costare carissimo, drammatica la prestazione di diversi giocatori. E Simone Inzaghi ancora una volta pecca nella tempistica dei cambi e nel troppo essere scolastico con le sostituzioni ruolo per ruolo. Per non parlare di Joaquin Correa, pagato oltre trenta milioni, che si mangia un gol inaccettabile nel finale. Questo il tabellino di Inter-Bayern Monaco.

INTER-BAYERN MONACO 0-2 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, Skriniar (72′ de Vrij), Bastoni (72′ Dimarco); Dumfries (71′ Darmian), Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu (82′ Gagliardini), Gosens; Dzeko, Lautaro Martinez (71′ J. Correa).

In panchina: Handanovic, Cordaz, Bellanova, Asllani, Acerbi, Barella.

Allenatore: Simone Inzaghi

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, de Ligt (75′ Upamecano), L. Hernandez (84′ Stanisic), A. Davies; Sabitzer (61′ Goretzka), Kimmich; Coman (75′ Gnabry), Muller, Sané (84′ Musiala); Mané.

In panchina: Ulreich, Schenk, Choupo-Moting, Gravenberch, Tel, Mazraoui.

Allenatore: Julian Nagelsmann

Arbitro: Clément Turpin della federazione francese (Danos – Gringore; Buquet; VAR Brisard; A. VAR Delajod)

Gol: 25′ Sané, 66′ aut. D’Ambrosio

Ammoniti: L. Hernandez (B), Dimarco (I)

Recupero: 1′ PT, 3′ ST