Napoli da favola, poker clamoroso al Liverpool vice campione d’Europa!

Serata indimenticabile al Maradona con il Napoli che demolisce il Liverpool 4-1. Clamorosa prestazione degli azzurri che non lasciano scampo ai finalisti dell’ultima Champions League

MAGICO − Storica e indimenticabile la serata del Napoli che si sbarazza del Liverpool 4-1 alla prima giornata di Champions League nel gruppo A. La squadra di Spalletti annichilisce Klopp e giocatori rifilando un poker in 47 minuti tra primo e secondo tempo. Apre i giochi il rigore di Zielinski per completare l’opera nei primi 45′ con Anguissa e Simeone. In mezzo il rigore sbagliato da Osimhen. Il nigeriano è uscito per infortunio proprio a metà primo tempo. Nella ripresa, ancora Zielinski dopo due minuti a fare 4-0. Il gol della bandiera del Liverpool è firmato Luis Diaz. Napoli in testa al girone insieme all’Ajax trionfante 4-0 contro i Rangers.