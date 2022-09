Inter-Bayern Monaco 0-2, falsa partenza. Ora testa al Torino

Termina sul punteggio di 0-2 Inter-Bayern Monaco, sfida valevole per la prima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Ecco quanto successo fin qui a San Siro, dopo il primo tempo terminato 0-1 (vedi report).

FALSA PARTENZA – Ci prova l’Inter in questo secondo tempo a riequilibrare il risultato, ma i tentativi di assalto verso la porta di Neuer non vanno a buon fine. Specialmente con D’Ambrosio, che ha una buona occasione al termine di una buona azione imbastita da Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu, ma la sua conclusione finisce alta. Al 67′, tuttavia, arriva il raddoppio degli ospiti. Azione perfetta e giocata tutta di prima, che si conclude con il tiro di Leroy Sané che supera Onana e viene deviato in rete da un goffo intervento di D’Ambrosio. Nonostante i cambi di Simone Inzaghi, la scossa tanto attesa non arriva. La sfida si conclude così sullo 0-2, falsa partenza per i nerazzurri che ora spostano subito il focus sulla gara di sabato contro il Torino.

Inter-Bayern Monaco, il risultato finale a San Siro

Inter-Bayern Monaco 0-2

Gol: Sané al 25′ e al 67′