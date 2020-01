Balzaretti sicuro: “Juventus con tanti margini di crescita, l’Inter no! Conte…”

Balzaretti è ospite di “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco” su Italia Uno. L’ex terzino di Juventus, Palermo e Roma si è espresso sull’Inter di Conte dicendosi sicuro di una differenza con i bianconeri

DIFFERENZA – Federico Balzaretti non ha dubbi: «L’Inter funziona un po’ meno perché non hanno la tenuta nei novanta minuti in questo momento. Sia con l’Atalanta sia con il Lecce sono partiti anche abbastanza bene nel primo tempo, grande calo nella ripresa. Questa è una squadra che come dice Antonio Conte o va a cento all’ora o fa fatica. La Juventus è più abituata dei nerazzurri. Ai bianconeri vedo tanti margini, all’Inter non vedo grandissimi margini di crescita. Se non gioca sempre a un certo tipo di livello fa fatica. La Juve ha ancora tanti margini perché ancora non sta giocando al cento per cento».