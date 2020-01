Di Marzio: “Tonali grande asta internazionale. Inter, Juventus e altre due”

Tonali non è un nome spendibile per gennaio, come confermato nel lunedì appena trascorso dal presidente del Brescia Cellino (vedi articolo). Per la prossima stagione, però, sono diverse le squadre (fra cui l’Inter) sul centrocampista classe 2000. Gianluca Di Marzio, da “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, fa i nomi di quattro club.

ASTA RIMANDATA – Gianluca Di Marzio si sposta già sul calciomercato… della prossima stagione: «Sandro Tonali sarà il grande colpo del mercato estivo. Sarà a giugno sul mercato, in questo mercato di gennaio il presidente Massimo Cellino non ha dato apertura a nessuno. Per giugno Inter e Juventus, ma anche il PSG sta facendo seguire il giocatore con grande interesse, per fare un’operazione come Marco Verratti. Anche il Manchester City con Pep Guardiola si è mosso per il giocatore, ora assistito da Giuseppe Bozzo, che sarà oggetto di una grande asta internazionale a giugno».