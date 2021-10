Balzaretti: «Inter smarrita dopo 60′, perplessità. Deve rimanere in partita»

Balzaretti ha parlato a DAZN dell’Inter nel post partita di Juventus-Roma. L’ex difensore non è convinto da come i nerazzurri siano crollati nel finale contro la Lazio, soprattutto dal punto di vista mentale.

GESTIONE ERRATA – Federico Balzaretti apre un dubbio dopo la Lazio, in relazione all’episodio che ha portato al gol del 2-1: «Come sarà Inter-Juventus? Sicuramente Massimiliano Allegri è un maestro e sa gestire questi momenti, ma Simone Inzaghi mi piace tantissimo. Per sessanta minuti si è vista un’ottima Inter, quello che dà un po’ di perplessità è che si è smarrita. Nell’episodio negativo non si è più ritrovata, questo è un episodio di allarme. Nella gestione della partita con la Juventus ci sarà un’altalena di emozioni importanti: l’Inter deve rimanere sempre in partita. Napoli e Milan sembra che in questo momento abbiano qualcosa in più».