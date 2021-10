Bergomi su Lazio-Inter: «I giocatori rimangono a terra troppo facilmente»

Giuseppe Bergomi, ospite negli studi di Sky Calcio Club, ha dato il suo pensiero sulla situazione di ieri che ha coinvolto Federico Dimarco in Lazio-Inter

DIMARCO − Così Bergomi parlando in generale di queste situazioni: «I giocatori di oggi rimangono a terra troppo facilmente. Non parlo solo del caso in Lazio-Inter. I tifosi devono capire una cosa, perché sia loro che le panchine non accettano queste situazioni. Poi dipende dal risultato perché un caso e trovarsi in vantaggio, un altro in svantaggio. Però i giocatori devono restare a terra il meno possibile, dico questo. Alla fine, deve fischiare l’arbitro, decide lui».