VIDEO – Udinese-Bologna 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Udinese-Bologna, match dell’ottava giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Dacia Arena di Udine.



RIPRESA IN INFERIORITÀ – Udinese-Bologna 1-1 nell’ottava giornata di Serie A. Pur giocando oltre un tempo in dieci uomini l’Udinese evita la sconfitta. Roberto Pereyra, già ammonito, al 38′ trattiene Arthur Theate poco oltre il centrocampo e si becca il secondo giallo, piuttosto ingenuo. Nonostante ciò, dopo l’intervallo, Gerard Deulofeu con un tiro potente dalla destra colpisce il palo. Il Bologna si illude al 67′: gran filtrante alto di Nicolas Dominguez e Musa Barrow col destro infila il pallone fra palo e portiere. È un’azione confusa, e molto contestata, a valere il pareggio. All’83’, su un pallone rimesso in mezzo a campanile, Beto anticipa Lukasz Skorupski e di testa firma il suo secondo gol consecutivo. Per il Bologna c’è un netto fallo di Rodrigo Becao sul portiere, che si frappone fra il suo compagno e l’estremo difensore avversario, ma né il VAR né l’arbitro Rosario Abisso ritengono sia da annullare. Finisce 1-1, con Sinisa Mihajlovic furioso per l’episodio.

Video con gli highlights di Udinese-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.