Ballotta: “Lazio-Inter, biancocelesti favoriti. Padelli? Ha esperienza”

Marco Ballotta, ex portiere di Lazio ed Inter, ha parlato sulle frequenze di “Radio Deejay” a proposito della sfida scudetto in programma domenica sera alle 20:45. Una battuta anche su Daniele Padelli, attuale portiere titolare della squadra nerazzurra.

OTTIMO MOMENTO – Marco Ballotta parla di Lazio-Inter e vede i biancocelesti favoriti. Una battuta anche su Daniele Padelli: «Incominciano le partite che contano davvero, poi vederle entrambe in alto in classifica è bello . Campionato bello ed avvincente, non come gli altri anni. Le squadre stanno attraversando un ottimo momento. Padelli? È il suo ruolo ed è stato preso per questo. Non si va a calcolare se giocherai le partite facili o difficili. Handanovic ha sempre giocato ed ha dato poco spazio e magari giocare dopo tre anni è un po’ difficile, ma ha l’esperienza necessaria per giocare questo tipo di partite. Favorita? Penso la Lazio sia favorita perché gioca in casa, ma sarà sfida equilibrata. Penso che sarà una gara a viso aperto perché vorranno far propria la partita, lo spettacolo ne varrà beneficio, poi finirà in un pareggio, magari».