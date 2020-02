Madonna: “Inter, reazione positiva nella ripresa. Youth League? Vetrina”

Armando Madonna, tecnico dell’Inter Primavera, ha parlato al termine della sfida contro la Juventus (qui il report), finita in pareggio con le reti del bianconero Sekulov ed il tredicesimo gol in campionato di Mulattieri.

REAZIONE – Armando Madonna si dice contento per la reazione dei suoi ragazzi, dopo un primo tempo giocato male: «Dopo un brutto primo tempo, abbiamo giocato una ripresa importante in cui siamo riusciti a pareggiare. Tuttavia dobbiamo migliorare l’approccio alla gara, in cui siamo mancati oggi e ad esempio anche a Firenze. Di positivo c’è sicuramente la reazione, che oggi però non è bastata per ottenere i tre punti. L’attenzione e la voglia del secondo tempo sono sicuramente aspetti positivi della partita. Tutti gli elementi della rosa danno il loro contributo, insieme alla Juventus abbiamo gli organici più giovani e stiamo costruendo qualcosa di importante per il futuro. C’è da fare esperienza anche attraverso queste partite, la Youth League in questo senso è una vetrina da sfruttare. Adesso guardiamo ai prossimi impegni per proseguire nel nostro percorso di crescita».

Fonte: inter.it