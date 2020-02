Viareggio Cup, Inter Women primavera eliminata. Inutile vittoria con Empoli

L’Inter Women Primavera saluta la Viareggio Women’s Cup. Le ragazze allenate di Mister De La Fuente, quest’oggi, hanno sconfitto l’Empoli con un rotondo 6-2. Risultato inutile ai fini delle qualificazioni alle semifinali della manifestazione.

ELIMINATE – L’Inter Women Primavera saluta la Viareggio Women’s Cup. A nulla sono valse le vittorie contro la Juventus e quella odierna contro l’Empoli. Le ragazze di Mister De La Fuente eliminate a causa della differenza reti:“Le ottime prestazioni contro Juventus ed Empoli non sono bastate alla Primavera di mister De La Fuente per accedere alle semifinali della Viareggio Women’s Cup. Nel primo match della fase a gironi, la Roma ha battuto le nerazzurre per 3-1 (gol di Carlucci al 91′), ma le ragazze di mister De La Fuente si sono riscattate con le importanti vittorie contro Juventus ed Empoli. Nella sfida odierna con l’Empoli, le nerazzurre hanno trionfato per 6-2, con la doppietta di Pavan e i gol di Marengoni, Poli, Carravetta e il rigore realizzato da Carlucci. Nonostante le due vittorie conquistate, la differenza reti ha punito le nerazzurre, che non accedono alla semifinale del torneo”.

Fonte: inter.it