Ballardini: «Dobbiamo fare meglio che contro l’Inter, abbiamo un dovere»

Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie A contro il Napoli. Il tecnico dei rossoblu ha sottolineato l’importanza di fare meglio rispetto a quanto fatto vedere la scorsa settimana contro l’Inter a San Siro.

MIGLIORARE – Davide Ballardini “tira le orecchie” al suo Genoa dopo la sfida della scorsa settimana contro l’Inter. Queste le parole del tecnico in vista della sfida contro il Napoli: «Mi aspetto un Genoa completamente diverso da quello fatto vedere contro l’Inter, è un dovere il nostro quello di fare una partita completamente diversa rispetto a quella scorsa. Bisogna fare tutto il contrario di quello che abbiamo fatto contro di loro: essere squadra, essere compatti, chiari nelle due fasi di gioco. Dobbiamo essere in grado di far vedere che il Napoli gioca contro una squadra che sa quello che deve fare».