L’Avv. De Renzis non crede nell’Inter: «Scudetto? Juventus e Atalanta favorite»

L’Inter Campione d’Italia ha ripreso gli allenamenti da una settimana agli ordini di Inzaghi e nella prossima stagione proverà a difendere lo scudetto. Secondo l’avvocato De Renzis, intervenuto a “Sportitalia Mercato”, i nerazzurri non sono tra i favoriti per il prossimo campionato.

PRONOSTICO – Dopo la cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain e il cambio in panchina tra Antonio Conte e Simone Inzaghi, molti addetti ai lavori non vedono più l’Inter tra le favorite per il prossimo scudetto. Lo pensa anche l’avvocato Antonio De Renzis: «La Juventus sarà protagonista. Mi sbilancio, io vedo una lotta tra i bianconeri e l’Atalanta per lo scudetto e lo dico da milanista. Lo penso da due mesi, da quando avevo detto che l’Inter avrebbe perso Conte. Credo che la Juventus con Massimiliano Allegri torni in pole position. L’Atalanta ha una struttura pronta per provarci. Poi ovviamente ci sono molte variabili. È solo un pronostico». L’Inter, come dichiarato da Inzaghi in conferenza stampa e da Milan Skriniar (appena tornato ad allenarsi ad Appiano Gentile, vedi dichiarazioni), venderà cara la pelle e farà di tutto per difendere il titolo.