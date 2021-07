Skriniar: «Vogliamo confermarci in Serie A. Non vedo l’ora di rivedere tutti»

Milan Skrinar è tornato oggi ad allenarsi con l’Inter dopo l’Europeo con la sua Slovacchia. Il difensore nerazzurro è entusiasta di iniziare la nuova stagione da Campione d’Italia con il nuovo allenatore Simone Inzaghi

RIENTRO – Milan Skriniar ha parlato del rientro ad Appiano Gentile: «Sempre bello tornare qua. Siamo un buon gruppo. Non stavamo insieme da tanto anche con il nuovo mister e staff. Sono pronto per la nuova stagione».

EUROPEI – Skriniar ha poi parlato degli Europei e della Copa America: «Dopo la prima vittoria pensavamo di poter passare il girone, ma non è stato così. Ci dispiace tantissimo. Sono felice per il mio gol, ma ora penso all’Inter. Sono molto contento per Barella e Bastoni, ma anche per tutti gli italiani. Hanno giocato molto bene. Li ho sentiti durante l’Europeo, ma anche dopo la vittoria. Sono molto felice per loro. Anche Lautaro ha fatto una grande stagione vincendo la Copa America. Ora riposano e poi finalmente ci ritroviamo tutti insieme».

OBIETTIVI – Chiusura per Skriniar sugli obiettivi stagionali: «Gli obiettivi personali sono sempre quelli di aiutare la squadra difendendo questi colori. Abbiamo vinto uno scudetto quindi dobbiamo lavorare anche per quello quest’anno. Io difendo, ma se aiuto la squadra con i gol sono contento. Spero di ripetermi quest’anno».