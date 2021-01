Auriemma: «Conte su Maresca? Guarda caso sempre a arbitri napoletani!»

Raffaele Auriemma

Auriemma ha un punto di vista particolare della querelle fra Conte e Maresca dopo Udinese-Inter. Il giornalista, durante “Tiki Taka” su Italia 1, ha tirato in ballo un precedente di quando l’allenatore dell’Inter era alla Juventus, sostenendo che quest’ultimo potrebbe anche avercela con gli arbitri napoletani.

SCELTA VOLUTA? – Fabio Maresca è molto contestato per l’arbitraggio di Udinese-Inter e le sue parole a fine partita. Per Raffaele Auriemma, però, c’è altro: «Antonio Conte non è la prima volta che si esprime in questi termini. Guarda caso sempre con arbitri napoletani! Accadde anche quando era allenatore della Juventus, con Marco Guida, in un famoso Juventus-Genoa che finì 1-1. È un caso, può darsi pure che gli dia fastidio l’arbitro napoletano».