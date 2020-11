Atalanta, le condizioni di Hateboer e Romero in vista della sfida all’Inter

Gian Piero Gasperini Atalanta

Hans Hateboer e Cristian Romero si sono fermati nel corso di Crotone-Atalanta a causa di un infortunio muscolare. La loro presenza, in vista della sfida tra i bergamaschi e l’Inter in programma domenica alle 15:00, era in dubbio. Le ultime sulle loro condizioni da “Sky Sport”

RECUPERO – Hans Hateboer e Cristian Romero molto probabilmente, saranno disponibili in vista di Atalanta-Inter. I due calciatori dell’Atalanta, usciti per infortunio nel corso della sfida contro il Crotone, avevano accusato un fastidio di natura muscolare. Fastidio che, stando a quanto riferito da “Sky Sport 24” sembra oramai superato. I due calciatori, infatti, potrebbero già essere in campo questa sera nella sfida tra l’Atalanta ed il Liverpool. Il loro impiego per la gara di domenica contro l’Inter, quindi, non appare in dubbio.