Real Madrid-Inter, Conte verso una bocciatura e una conferma

Antonio Conte Verona-Inter

Real Madrid-Inter è la sfida in programma stasera a Madrid, valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Secondo Matteo Barzaghi, Conte va verso una bocciatura e una conferma in attacco. Di seguito le sue dichiarazioni

BOCCIATURA – Real Madrid-Inter non vedrà in campo Romelu Lukaku, ma nemmeno Christian Eriksen: «In difesa torna il terzetto che ha dato finora più garanzie e cioè D’Ambrosio, de Vrij e Bastoni. A centrocampo sulla corsia destra ci sarà Hakimi e su quella sinistra Young, in mezzo Brozovic e Vidal. Barella sarà presente sulla trequarti alle spalle di Lautaro Martinez e Perisic. Il croato è stato confermato in attacco perché Sanchez è recuperato ma parte della panchina visto che non è al meglio delle condizioni. Probabilmente lo vedremo nel secondo tempo. Bocciatura, se così si può chiamare, per Eriksen». Questo quanto rivelato da Barzaghi su “Sky Sport 24”.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Brozovic, Vidal, Young; Barella; Lautaro Martinez, Perisic.