Marchegiani: “Inter più forte rispetto allo scorso anno. Lukaku…”

Condividi questo articolo

Luca Marchegiani

Luca Marchegiani, intervenuto sulle frequenze di “Radio 24” nel corso della trasmissione “Tutti Convocati” ha parlato dell’Inter, impegnata questa sera nella sfida di Champions League contro il Real Madrid

FATICA – Queste le parole di Luca Marchegiani: «L’Inter è potenziata rispetto allo scorso anno e l’obiettivo è il massimo, ma per assurdo con Lukaku la squadra perde soluzioni. Le occasioni le costruisce, ma senza quel riferimento davanti i nerazzurri fanno fatica nel trovare alternative nell’idea di come far male».