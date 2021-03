Arthur ci crede: «Campionato aperto. Proveremo a vincerle tutte»

Arthur Melo, centrocampista della Juventus, intervistato in esclusiva da “Sky Sport” ha parlato del suo momento in bianconero e della corsa scudetto in Serie A.

SCUDETTO – Arthur traccia un primo bilancio della sua esperienza alla Juventus e non abbandona il sogno scudetto: «Infortunio? È stata sfortuna, ma mi ritengo fortunato perché gioco in un grande club. Adesso sto meglio. Voglio aiutare la squadra ed il mister. Bilancio? Presto per farlo, il campionato è aperto. Se vinciamo lo scudetto e se vinciamo la Coppa Italia, visto che siamo in finale, potrebbe essere un anno positivo. Il nostro massimo obiettivo era la Champions League, ma quella non possiamo più vincerla. Guardiamo avanti e proviamo a vincere tutte le partite che restano, non è tutto perso».