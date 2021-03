De Boer: «De Vrij? Dobbiamo aspettare e vedere, ho sostituti»

Frank de Boer, ex allenatore dell’Inter e attuale commissario tecnico della nazionale olandese, ha parlato oggi in conferenza stampa senza nascondere la speranza di poter comunque contare su Stefan de Vrij nonostante la positività del difensore al Covid

IN ATTESA – De Boer spera di poter comunque contare su de Vrij anche se, vista la positività al covid del difensore dell’Inter, sembra abbastanza irrealistico possa guarire in tempo per unirsi al ritiro della nazionale: «Dovremo davvero aspettare e vedere, ma ho St. Juste che può giocare terzino e centrale e ho un buon sostituto»

fonte: hartvannederland.nl