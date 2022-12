Antonucci: «Assist Dzeko un bel ricordo. Da piccolo, dubbio Roma o Inter»

Antonucci ha ricordato il suo periodo alla Roma con focus sull’assist fornito a Dzeko in una gara di campionato a Genova. Poi fa una rivelazione proprio sull’Inter

ROMANISTA − Antonucci, ex Roma oggi al Cittadella, ha parlato del suo periodo nella Capitale con l’assist all’attuale centravanti nerazzurro Dzeko: «Ero molto piccolo, dovevo decidere tra i giallorossi e l’Inter. Essendo romano e tifoso della Roma non ho avuto dubbi sulla scelta. E’ stato un sogno che si avvera. Assist a Dzeko con la Sampdoria ? È sicuramente un bel ricordo, ma quel periodo fa parte quasi di un’altra vita. Nel tempo sono cambiate molte situazioni che mi hanno segnato, adesso vedo le cose in modo diverso». Le sue parole a Calciomercato.com.