Skriniar e il momento no, anche lo Gzira United ne approfitta con l’Inter

Dalla partita amichevole dell’Inter contro lo Gzira United non sono arrivate solamente notizie positive. La difesa continua ad avere problemi (vedi articolo), in particolare Milan Skriniar delude. La squadra locale approfitta di una sua grave disattenzione.

DISATTENZIONI – Milan Skriniar non brilla neanche nel match dell’Inter contro lo Gzira United. La difesa non risponde bene neanche in un’amichevole di questo livello, ma le responsabilità sono individuali questa volta. Al minuto 32 arriva l’ennesimo gol subito in stagione, l’ennesimo su calcio d’angolo. Skriniar si perde alle spalle Jefferson che insacca per il momentaneo 2-1. Il difensore slovacco non riesce a mantenere alta la soglia della sua attenzione e il problema non è da sottovalutare. C’è in ballo un contratto in scadenza nel giugno prossimo, un rinnovo da top della squadra, quindi le aspettative sul calciatore sono alte. L’episodio è stato molto simile a quello che ha visto Palomino segnare il secondo gol dell’Atalanta nella sfida di Bergamo. Se prima tali errori erano un caso, oggi sembrano essere un’abitudine. La solidità della retroguardia è da ritrovare, Inzaghi deve ripartire proprio da Milan Skriniar.