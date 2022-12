Musah-Inter si complica, in Inghilterra sicuri: c’è una big di Premier League!

Musah è uno dei centrocampisti adocchiati dall’Inter al Mondiale. Il centrocampista degli Stati Uniti, in forza al Valencia, piace però anche in Inghilterra ad un importante club di Premier League

CONCORRENZA − Per l’Inter si complica l’affare Yunus Musah. Come riporta il Sun, l’Arsenal avrebbe messo gli occhi sul centrocampista americano. Si tratterebbe peraltro di un ritorno ai Gunners dopo i sette anni passati nell’Accademy londinese. Per la Beneamata, dunque, si prospetta una sfida difficile contro la grande disponibilità economica del club ad oggi capolista in Premier League. Il giocatore è valutato dal Valencia oltre i 20 milioni di euro.