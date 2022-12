Inter, con il Salisburgo fase difensiva ancora sotto esame: urge migliorare

La gara di domani per l’Inter contro il Salisburgo è un’ottima occasione per testare ancora una volta la tenuta della fase difensiva. Anche contro lo Gzira United la squadra non è riuscita a mantenere la porta inviolata. Urgono dei miglioramenti, prima di tornare a fare sul serio.

TEST DIFENSIVO – Proseguono le difficoltà dell’Inter nella fase difensiva, con la difficoltà a mantenere la porta inviolata. È successo anche ieri nell’amichevole contro lo Gzira United. 6-1 il risultato finale, ma il gol è stato concesso. Come spesso accaduto in stagione. È vero, si tratta solo di un’amichevole. Ma sono proprio queste le grandi occasioni per apportare i miglioramenti necessari in vista di quando si riprenderà a fare sul serio. Ecco perché l’obiettivo tra gli obiettivi della gara di domani per l’Inter contro il Salisburgo sarà quello di mantenere a 0 lo score degli avversari nel tabellino. Bastoni, Skriniar e Acerbi sono avvisati. Handanovic pure.